Roma, 27 mag. (Adnkronos) – I fondi del Pnrr vanno spesi necessariamente entro il 2026. In Italia c’è molto da cambiare per essere sicuri che questo avvenga. Il Governo vuole semplificare per andare avanti il più rapidamente possibile con gli appalti e la realizzazione dei progetti, per spendere i fondi in bilancio, rafforzando le cautele e la tutela del lavoro. E’ quanto sottolineano fonti di palazzo Chigi sul dl Semplificazioni.