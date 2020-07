Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Credo che il Consiglio dei ministri sarà lunedì pomeriggio o martedì mattina per arrivare ad un provvedimento che possa andare subito in Gazzetta Ufficiale”. Ad affermarlo a Class Cnbc è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sottolineando che “stiamo affrontando i nodi in preconsiglio per arrivare in Cdm e con una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rapida”.