Dl semplificazioni: Patuanelli, ‘non ci sarà nessun tipo di condono’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Non esistono condoni. Questo Governo non pensa minimamente di fare alcun tipo di condono”. Ad affermarlo a Class Cnbc è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. “Non è mai stato contenuto un condono nel provvedimento, c’era una questione rispetto alla doppia conformità urbanistica edilizia che è un tema annoso in questo paese. Era l’unico tema in discussione e non un condono. Comunque la norma non sarà presente nel provvedimento” allo studio del governo.