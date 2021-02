Dl Semplificazioni, sostituzione serbatoi Gpl degli autoveicoli: pubblicato decreto

(Adnkronos) – Non solo la messa in opera: adesso finalmente le autofficine possono gestire anche le pratiche amministrative di verifica e prova sulla sostituzione decennale dei serbatoi Gpl senza dover passare per le motorizzazioni civili. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto dell’8 gennaio 2021, GU n. 37 del 13 febbraio 2021) sulle ‘Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione’ che include ‘la sostituzione del serbatoio Gpl del sistema di alimentazione bifuel o monofuel’ tra le modifiche ai veicoli, per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova da parte delle motorizzazioni civili, attuando così quanto disposto dal decreto Semplificazioni convertito in legge lo scorso settembre.