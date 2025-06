Dl sicurezza, opposizioni seduti a terra in aula. Seduta sospesa

Roma, 4 giu. (askanews) – Opposizioni seduti a terra in aula, subito dopo l’avvio dei lavori dell’assemblea del Senato per denunciare la loro netta contrarietà al dl sicurezza che, sostengono, è un “decreto paura” contro il “dissenso nelle sue varie forme”, dalla resistenza passiva in carcere e nei Cpr al reato di blocco stradale con il proprio corpo.

I parlamentari di Pd, M5S e Avs hanno alzato cartelli con su scritto ‘denunciateci tutti’. Non appena i senatori, guidati dai capigruppo, sono entrati e si sono seduti a gambe incrociate nel centro dell’emiciclo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha provato a far andare avanti i lavori e ha deciso di dare la parola al primo iscritto a parlare, il leader di Azione Carlo Calenda.

“E’ già accaduto con la presidenza Schifani che fece proseguire la seduta. State comodi, c’è ancora posto ai bordi – ha detto La Russa tra gli applausi del centrodestra – vi chiedo solo di non disturbare chi parla”. Proteste e brusii dalle opposizioni al grido di “vergogna”.

Presa la parola, Calenda però ha risposto: “non voglio interrompere una protesta pacifica”. Il presidente ha quindi sospeso i lavori e convocato la capigruppo.

Alla protesta non ha preso parte Italia Viva.