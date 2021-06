Dl sostegni bis: Confedilizia, ‘eliminare tutta l’Imu 2021 per vittime blocco sfratti’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Non ci sono parole per commentare l’indiscrezione secondo la quale il Governo non vorrebbe acconsentire all’eliminazione – proposta da diverse forze politiche di maggioranza e richiesta dallo stesso relatore del decreto Sostegni bis alla Camera, l’on . Massimo Bitonci – dell’intera Imu dovuta per il 2021 dovuta dai proprietari che stanno subendo dal marzo 2020 il blocco degli sfratti. L’Esecutivo – a quanto risulta – avallerebbe l’intervento per una sola rata”. Ad affermarlo è Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia.