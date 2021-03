Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Riaprire il Dl Sostegno in modo particolare per garantire ai lavoratori dello spettacolo e della cultura indennizzi concreti e immediati per favorire la ripresa di un settore oramai allo stremo”. Così i parlamentari di Italia Viva, Daniela Sbrollini e Gabriele Toccafondi, capigruppo di Italia Viva in Commissione Cultura di Senato e Camera, durante l’audizione del ministro Dario Franceschini in Parlamento.