Dl sostegni: Iv su sport, ‘finanziamento da 50 mln e rimborsi abbonamenti’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Ulteriore finanziamento di 50 milioni per l’anno 2021 del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e rimborso per gli abbonamenti relativi all’accesso a impianti sportivi di ogni tipo, con la previsione che il rimborso possa consistere, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nella emissione di un voucher di pari valore utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale”. È questo il contenuto di due emendamenti di Italia Viva, a prima firma Sbrollini, approvati al Decreto sostegni.