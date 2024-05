Dl Superbonus, La Russa: membri commissione Finanze? Volontà gruppi

Roma, 14 mag. (askanews) – “È una cosa che appartiene alla volontà dei gruppi. Se c’è una richiesta è un fatto automatico, non c’è discrezionalità da parte mia”: così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto ai cronisti che lo hanno interpellato sull’aggiunta di un senatore di Fratelli d’Italia in commissione Finanze a palazzo Madama, mentre è in corso l’esame del Decreto Superbonus sul quale la maggioranza si è divisa per il dissenso di Forza Italia sulla retroattività dello spalma-crediti in dieci anni.