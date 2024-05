Dl Superbonus, Tajani: se emendamento Mef non cambia Fi vota no

Milano, 14 mag. (askanews) – “Voteremo contro se non sarà modificato, io mi auguro che si possa trovare un accordo, sono pronto a confrontarmi, i nostri senatori sono pronti al confronto da stamattina, si sta parlando in Commissione, quindi se si trova una soluzione positiva io sono sempre pronto anche ai compromessi, ma le imposizioni che vengono dall’esterno non mi trovano d’accordo”. Lo ha detto, a proposito del dl Superbonus, il segretario di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, a margine un incontro organizzato a Roma da Confcommercio in vista delle elezioni europee.

“Sono due contenuti di un emendamento presentato dal Mef per nulla concordato con me che sono vicepresidente del Consiglio e rappresento un partito che fa parte di questa maggioranza quindi non è che sono vincolato a dire sì se non sono stato consultato. Fossi stato consultato avrei detto sì e avrei detto la mia prima, siccome lo dobbiamo dire in Parlamento lo diremo in Parlamento e abbiamo presentato un emendamento, ma non c’è nulla di drammatico, c’è soltanto la difesa di due principi: nessuna legge retroattiva e nessun aumento delle tasse per i cittadini italiani” ha aggiunto riferendosi anche alla Sugar tax.