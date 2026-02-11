Dl Ucraina, al via la chiama per il voto fiducia in aula Camera

da
ildenaro.it
-
9

Roma, 11 feb. (askanews) – Sono iniziate, nell’aula della Camera, le operazioni di voto, per appello nominale, sul voto di fiducia posto dal governo sul dl Ucraina. La prima chiama è partita dalla lettera C.

L’esito dovrebbe arrivare verso le 14.45-15.00. Seguiranno il question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso. Mentre alle ore 16.15 si terrà la commemorazione dell’ex ministro Luigi Nicolais.

Il seguito dell’esame del dl Ucraina riprenderà alle ore 16.45 con le votazioni sugli ordini del giorno.

