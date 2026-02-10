Dl Ucraina, Bonelli (Avs): non abbiamo nulla a che fare con Vannacci

Roma, 10 feb. (askanews) – “Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano e che combatteremo fino alla fine”. Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) intervenendo in aula alla Camera.

“Non giocate sul tema della pace, dei valori, non usate questioni fondamentali su cui serve chiarezza, a partire dal 5% per le spese militari su cui noi non transigeremo, siamo contrari. Chi gioca sulle parole state prendendo in giro gli italiani”, ha aggiunto.