Dl Ucraina, fiducia Camera domani dalle 13.30. Voto finale atteso in serata

Roma, 10 feb. (askanews) – Il voto di fiducia sul dl Ucraina, nell’aula della Camera, si terrà domani. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 11.50 e la prima chiama, per appello nominale, ci sarà a partire dalle ore 13.30. E’ quanto ha stabilito la capigruppo di Montecitorio dopo che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge.

E’ stato confemato per domani il question time alle ore 15 e alle 16.15 ci sarà una commemorazione di Luigi Nicolais, ex ministro nei governi Prodi.

Al termine della commemorazione, a partire dalle 16.45, si riprenderà l’esame del dl Ucraina con il voto sugli ordini del giorno e quindi il voto finale sul provvedimento.