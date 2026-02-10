Dl Ucraina, Ziello: prima volta fiducia, grave responsabilità Salvini

Roma, 10 feb. (askanews) – Il segretario della Lega Matteo Salvini si è assunto una “gravissima responsabilità: non permettere al Parlamento di discutere e votare un emendamento che chiede quello che lui a parole ha chiesto sin dall’inizio della legislatura” cioè lo stop dell’invio delle armi a Kiev. Così il vannacciano Edoardo Ziello, dopo la richiesta di fiducia sul dl Ucraina da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Grazie a questo pasticcio posto in essere dalla Lega possiamo essere sicuro che sarà evidente questo: la coerenza sta a Salvini esattamente come la puntualità sta ai treni di Trenitalia che lui dovrebbe gestire come ministro dei Trasporti”, ha detto Ziello, ricorando come sia “la prima volta” che viene posta la fiducia dal governo su un decreto per l’Ucraina: “una novità nello scenario di questa legislatura. Il governo non aveva mai posto la questione di fiducia su un provvedimenrto di questa portata”. E “con questa fiducia è sempre più evidente una certa difficoltà del ministro Salvini” che ora “scappa”. (segue)