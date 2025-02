Domani l’ASviS Live sulla Costituzione a tre anni dalla riforma

Domani, venerdì 21 febbraio si svolgerà, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’evento “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?”, organizzato dall’ASviS per celebrare il terzo anniversario della riforma che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale, sancendo l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, un risultato frutto anche dell’impegno dell’Alleanza.

Parteciperanno, tra gli altri, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Durante l’evento sarà presentata anche la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla riforma costituzionale che l’ASviS ha realizzato con la Fondazione Pubblicità Progresso e il volume “Il clima in Costituzione” sulle implicazioni della riforma costituzionale per la definizione delle politiche pubbliche realizzato in collaborazione con Fondazione Ecco think tank.

Sarà possibile seguire l’evento anche a distanza. Per saperne di più

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-22962/il-21-febbraio-lasvis-live-sulla-costituzione-a-tre-anni-dalla-riforma-