Dmed 2026, la Campania celebra la dieta mediterranea e i prodotti agroalimentari tradizionali

“All’intensa attività che stiamo portando avanti per promuovere il nostro straordinario patrimonio enogastronomico, che vanta 30 prodotti a marchio DOP e IGP e 29 vini DOP e IGP, intendiamo affiancare azioni specifiche per la valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Si tratta di un formidabile, ma ancora poco noto, ‘giacimento’ di sapori e tradizioni, grazie al quale la Campania guadagna un primato nazionale con ben 614 prodotti iscritti nell’elenco ministeriale”. Lo ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, intervenendo al convegno dedicato ai PAT che si è svolto ieri nell’ambito del DMED, il Salone della Dieta Mediterranea in corso presso la Stazione Marittima di Napoli e giunto oggi alla sua giornata conclusiva.

I PAT sono alimenti e bevande il cui metodo di lavorazione, conservazione e stagionatura risulta consolidato in maniera omogenea su tutto il territorio di riferimento per almeno 25 anni. Inoltre, non prevedono registrazioni a livello europeo, ma sono riconosciuti direttamente dal Ministero dell’Agricoltura.

“I Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresentano la fotografia della dispensa dei nostri avi, il sapere degli artigiani tramandato di generazione in generazione e la carta d’identità delle nostre aree interne”, ha sottolineato l’assessora Serluca. “Questi prodotti, tuttavia, non devono essere considerati soltanto una testimonianza del passato, ma possono diventare una leva strategica per lo sviluppo dei territori in cui sono realizzati. In questa direzione, occorre sostenere i piccoli produttori nei processi di digitalizzazione, semplificare gli adempimenti burocratici e inserire queste eccellenze all’interno di azioni di promozione e di itinerari turistici integrati capaci di valorizzare i territori e le comunità locali”.

Nell’area espositiva della Regione Campania al DMED sono presenti dieci aziende agroalimentari selezionate con avviso pubblico. Lo spazio regionale ospita inoltre iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche campane, tra cui cooking show e degustazioni guidate con l’obiettivo di valorizzare la qualità e la biodiversità delle produzioni del territorio.

Il focus del DMED 2026 ruota attorno allo stile di vita mediterraneo e ai valori di “Cibo, Cultura e Benessere”, in linea con il recente riconoscimento della Cucina Italiana quale patrimonio UNESCO.

“Con questa edizione, il DMED è approdato per la prima volta a Napoli. Si tratta di una novità significativa che conferma la centralità della Dieta Mediterranea, destinata a rappresentare uno dei pilastri delle attività di promozione dell’Assessorato all’Agricoltura anche nel percorso di avvicinamento all’evento internazionale “Louis Vuitton 38th America’s Cup”, la più prestigiosa competizione velica al mondo in programma nel Golfo di Napoli nel 2027 e che coinvolgerà l’intero territorio regionale”, ha concluso l’assessora Serluca.