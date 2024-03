Do “Ci prepariamo al 70° anniversario della Guida Michelin Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “L’anno scorso abbiamo festeggiato il 60esimo anniversario dello stabilimento Michelin a Cuneo, ricordando che siamo il primo fabbricante di pneumatici in Italia con anche quello di Alessandria. Quest’anno ci stiamo preparando a un altro anniversario, con una serie di eventi per il 70esimo anniversario della guida Michelin Italia. L’edizione della guida 2025 che sarà presentata a novembre 2024, infatti, sarà la settantesima. Quindi due anniversari importanti che travalicano il mezzo secolo. Due attività che apparentemente sembrano scollegate, ma l’attività industriale e la guida hanno la missione di contribuire al progresso della mobilità, rendendo i viaggi dei propri clienti più sostenibili, piacevoli e confortevoli”. Lo dice Marco Do, direttore comunicazioni e relazioni esterne Michelin Italia.

