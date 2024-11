DoctorApp raccoglie mezzo milione in crowdfunding e punta a espandersi sul mercato

DoctorApp, la Pmi Innovativa nata nel 2018 come app per la prenotazione di visite mediche, annuncia la chiusura della sua seconda campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, superando il traguardo massimo prefissato di 500.000 euro. “Il successo della raccolta – si legge in una nota – conferma la fiducia degli investitori nel team guidato dal Ceo e fondatore Alessandro Giraudo. Era partita benissimo questa campagna, con oltre 150.000 euro raccolti già a poche ore dal lancio ed è finita ancora meglio. Il successo è stato confermato dall’adesione sia da parte di nuovi investitori che di coloro che avevano partecipato al primo round, avvenuto nel 2021. Ricordiamo che DoctorApp aveva già raccolto 350.000 euro durante la prima campagna di crowdfunding, seguiti da altri 600.000 euro di finanziamento, di cui 400.000 euro provenienti dal Fondo Apollion”.

La fiducia degli investitori

«Siamo entusiasti del supporto ricevuto, soprattutto da chi ha deciso di investire nuovamente in DoctorApp. In realtà le richieste di investimento sono state superiori a 500mila euro raccolti, ma abbiamo dovuto chiudere la campagna al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Questa grande iniezione di fiducia rafforza la determinazione nel proseguire il nostro percorso di crescita», ha commentato Alessandro Giraudo, CEO e fondatore. Fra i nuovi soci anche Weconstudio, storico partner tecnologico di DoctorApp che ha deciso di sostenere ulteriormente il progetto con un investimento di 50mila euro. Dal 2023, DoctorApp ha ampliato il proprio target, includendo anche medici specialisti, e oggi si posiziona come una delle realtà più innovative nel settore della sanità digitale. Come risposta all’evoluzione del mercato e ai cambiamenti nelle abitudini dei pazienti, la piattaforma si è evoluta non smettendo mai di crescere. Oggi DoctorApp non è solo un punto di riferimento per la gestione delle prenotazioni mediche, ma grazie agli oltre 400mila utenti attivi, la PMI di Cuneo è diventata anche un vero e proprio marketplace di servizi che sta aprendo nuove, interessanti linee di business.

Pronti a scalare

“Questa seconda campagna conferma la solidità del progetto e la capacità del team di rispondere alle esigenze del mercato. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere DoctorApp nel suo percorso di crescita, portando innovazione e valore aggiunto al settore della sanità”, ha commentato Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money e membro del consiglio di amministrazione di DoctorApp. SeedMoney e SocialFare Seed sono le società che fra le prime hanno sostenuto l’azienda fin da quando muoveva i primi passi. Il successo di questa campagna rappresenta un passo significativo per DoctorApp, che ora punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano e ad espandersi ulteriormente, offrendo soluzioni sempre più avanzate per migliorare l’esperienza dei pazienti e ottimizzare i flussi di lavoro per i professionisti del settore sanitario.