Dodecà, sull’isola azzurra il primo supermercato ecosostenibile e plastic free

di Marco Milano

Al via la nuova avventura commerciale sull’isola azzurra dei tre nuovi supermercati EDLP, per “una shopping experience differente”. Apre sulla terra dei Faraglioni il primo store Dodecà format EDLP del gruppo Multicedi. Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, su una superficie di settecento metri quadrati vedrà al lavoro ventisei addetti alla vendita. Lo store, che sorge in un luogo di un punto vendita ex-Decò, completamente ristrutturato è stato concepito nel rispetto dei principi ecosostenibili, come il plastic free, ed è dotato, inoltre, di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona, inserendosi così in modo armonico con l’ambiente circostante. Inoltre, allo studio ci sono progetti che puntano a sfruttare energie rinnovabili internamente allo spazio vendita. Il nuovo Dodecà di Capri, con settemila tra prodotti confezionati e freschi, porterà all’utenza isolana e vacanziera un “assortimento food e non food completo, ispirato al principio di una convenienza duratura nel tempo per un’esperienza di spesa differente, senza stress né ‘rincorsa all’offerta’, con prezzi bassi tutti i giorni”. Il primo Dodecà caprese al quale seguiranno altri due nei giorni immediatamente successivi, nasce dall’intuizione della famiglia Moccia che, “d’intesa con l’amministrazione comunale, ha dotato di un marciapiede l’area prospiciente il punto vendita: si tratta di un intervento che, oltre alla riqualifica della zona, punta alla massima sicurezza dei cittadini, anche in considerazione del particolare posizionamento dello store”. Aperto tutti i giorni dalle 8 sino a mezzanotte, per venire incontro alla vocazione turistica dell’isola azzurra, offrirà tra i suoi servizi anche la consegna a domicilio della spesa e di cambusa. Strutturato su due livelli, il piano terra sarà il regno del fresco, con punta di diamante la gastronomia con cucina, possibilità di acquistare piatti da asporto, cucinati con materie prime di riconosciuta qualità, come la pasta di Gragnano IGP. Piano interrato con ampia scelta e inoltre enoteca, etnico e specialità locali per completare un assortimento pensato per le esigenze dei consumatori.