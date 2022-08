Un bambino di 12 anni e’ stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta la notte scorsa in via Bartolini alla periferia di Milano. Il conducente del mezzo non si e’ fermato a soccorrerlo. Il ragazzo e’ morto sul colpo. Il pirata della strada e’ stato individuato dagli agenti della Polizia locale di Milano che stanno valutando la sua posizione. Sul posto anche gli operatori del 118.