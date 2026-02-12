Dodici condanne per Casapound, opposizione chiede scioglimento e chiama Piantedosi in aula

Roma, 12 feb. (askanews) – Le opposizioni all’attacco nell’aula della Camera per chiedere una informativa urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo che il tribunale di Bari ha condannato 12 membri di Casapound per reati di riorganizzazione del partito fascista.

A prendere per primo la parola il leader di Avs Angelo Bonelli: “Non ci sono più dubbi, Casapound è un’organizzazione fascista. Chiediamo lo scioglimento immediato di Casapound e l’immediato sgombero dell’immobile di proprietà dello Stato che occupa a Roma. Non è tollerabile che un’organizzazione che si richiama al fascismo continui a usufruire di spazi pubblici”, ha sottolineato aggiungendo come le dichiarazioni di Roberto Vannacci, “che ha parlato di ‘porte aperte’ a Casapound, sono un fatto politico gravissimo. E la destra meloniana, tenendo aperte le porte a Vannacci, finisce per legittimare quell’area neofascista. Oggi è un’alleanza politica dichiarata, domani potrebbe diventare un asse organico con pezzi della maggioranza. La sentenza di Bari è un punto fermo. Ora la politica e il governo devono scegliere da che parte stare: con la Costituzione antifascista o con chi la calpesta e fa i pestaggi”.Alla richiesta si sono associati il Pd e il M5S.