DoDo, cioccolata calda fumante e sorprese di Natale in & out nella boutique di Chiaia

Il Natale è arrivato a Chiaia diffondendo luci, colori e atmosfera di festa ovunque con tanti profumi. Il più dolce di tutti e capace di creare una scia irresistibile era quello proveniente da via Santa Caterina a Chiaja proprio davanti alla boutique Dodo dove un food truck ha accolto i visitatori nella fredda giornata di sabato 30 novembre donando loro una calda coccola al gusto di cioccolata calda. Gli ospiti del The DoDo Gift Lab si sono lasciati conquistare dall’atmosfera di festa e sweet moments serviti in cups di cioccolata fumante da personalizzare con granella e altre decorazioni golose. È stata una felice occasione per ammirare da vicino le nuove collezioni DoDo che quest’anno celebra il Natale con una nuova creazione: la Stella Cometa.

Si tratta di un gioiello che racchiude in sé l’energia delle festività, invitandoci ad esprimere i nostri desideri più profondi e a lasciarci ispirare dalla sua forza. La Stella Cometa di DoDo si declina in diverse forme: una collana, un charm e gli orecchini. Il charm è realizzato in oro rosa 9k e impreziosito da uno smalto grigio glitterato, che aggiunge un tocco di luminosità e originalità. La collana e gli orecchini, invece, sono arricchiti da un diamante che esalta la brillantezza della stella. La coda della stella, composta da tre livelli sovrapposti, crea un effetto tridimensionale.

Anche la collezione Bollicine è protagonista delle idee regalo di Natale DoDo. Rinnovata e con un design accattivante, si compone di orecchini stud, disponibili in due misure, che presentano rispettivamente ametiste e diamanti bianchi incastonati a filo. Inoltre, la collezione si arricchisce di bracciali in oro rosa 9 carati dalle catene essenziali, impreziosite da tre pietre di diverse dimensioni. Una versione cattura lo sguardo con diamanti scintillanti, l’altra gioca con sfumature di rosa. Sarà un Natale luminoso e di sicuro effetto con DoDo.