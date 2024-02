Dolcenera “Anima Mundi”, tournée in piano solo al via 8 marzo da Roma

Roma, 21 feb. (askanews) – Riparte a marzo “Anima Mundi” – Piano Solo Recital, il tour di Dolcenera, che sarà protagonista nei teatri con uno spettacolo unico nel suo genere. Tra gli appuntamenti più attesi, due date evento in due luoghi iconici per la grande musica dal vivo in Italia: l’8 marzo a Roma, all’Auditorium Parco della Musica e il 24 aprile a Milano, al Blue Note.

Così, dopo aver inaugurato la tournée nel 2023, in occasione dei suoi vent’anni di carriera, tra marzo e aprile Dolcenera suonerà anche in alcune delle location teatrali più suggestive d’Italia per poi proseguire nel prossimo autunno fino a arrivare a 50 date nei teatri italiani.

Il “Piano Solo Recital” teatrale di Dolcenera è una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. Attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la Vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’Anima Mundi per avere il pretesto – con il testo delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce, i racconti – di creare la giusta tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull’essenza della natura umana, affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna. Uno spettacolo “one woman show”, con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, il looper per riprodurre suoni registrati sul momento, il suono dell’organo hammond e del rhodes e il tocco rock blues della voce.

“Voglio portarvi con me in un mondo fatto di Essenza, o meglio, di Quinta Essenza, di Etere, di connessioni spirituali per osservare insieme l’Anima Mundi e immaginare come potrebbe essere il mondo se ci pensassimo tutti come esseri di un’unica Anima Universale – ha commentato Dolcenera, sottolineando – ci sono la filosofia, la musica, la tradizione, la religione, l’Ayurveda, l’alchimia, la scienza, la simbologia e quindi una serie di seghe mentali, che solo alcuni tipi di artisti sono costretti quotidianamente a fare. Parto dalla filosofia aristotelica per arrivare alla fisica quantistica, con l’intento di stimolare le anime del pubblico per il raggiungimento di una visione di vita staccata dall’Ego”.

“Anima Mundi” ha già dato nome all’undicesimo album dell’artista, pubblicato nel dicembre del 2022 e che contiene i successi “Amaremare”, canzone bandiera di Greenpeace, “Nuovo Giorno Nuova luce”, adattamento in italiano di “Feelin’ Good” di Nina Simone e sigla della fiction, record di ascolti tv di Rai1 “Lea un nuovo giorno”, “Calliope (pace alla luce del sole)” inno alla pace condiviso con Amnesty International.

Nel 2023 Dolcenera ha festeggiato i suoi 20 anni di carriera artistica con i premi alla carriera dell’AFI (Associazione Fonografici italiani) e del MEI (Meeting Etichette Indipendenti), preziosi riconoscimenti di una delle artiste più talentuose della musica italiana.

Tra le altre date nel calendario in aggiornamento dell'”Anima Mundi” – Piano Solo Recital tour 2024 organizzato da Barley Arts: Cervia (Ra) Darsena del Sale il 29 marzo, Barcellona Pozzo di Gotto (Me) al Teatro Mandanici il 6 aprile, il Teatro Verdi di Firenzuola d’Arda (Pc) il 13 aprile, il 21 e 22 aprile al Lambic di Torino.