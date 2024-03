Dolfi, ditta toscana di arredamento, a Napoli. Camere per bambini, i Sogni di Matilde nello store Russo Home

I sogni dei bambini sono preziosi e danno vita a fantasie sconfinate. Non sono da meno I Sogni di Matilde, linea di arredamento per junior e kids pensata per ogni singolo piccolo sognatore e quindi interamente personalizzata, cioè su misura. Design sartoriale proposto dall’azienda toscana Dolfi che oltre a camere e camerette propone qualità ed esperienza su tutto l’arredamento con una professionalità che vanta 80 anni di attività nel settore. La nuova generazione di Filippo e Antonella Dolfi ha delineato una linea dedicata alla figlia Matilde, quella delle camere per ragazzi e bambini, che sta riscuotendo notevole successo proprio come ieri a Napoli presso lo store Russo Home nel cuore del quartiere Chiaia a piazza dei Martiri.

A partire dalle ore 17 e fino alla chiusura in tanti hanno varcato la soglia dello store per ammirare da vicino le meraviglie in rosa di una delle tante camere ideate per piccole principesse. Una testata che riproduceva un castello faceva da sfondo ad un letto romantico abbinato a cuscini, tessuti, comodini e lampade so sweety. Tra un assaggio di dolcini golosi targato 16 Libbre gli ospiti hanno anche potuto sfogliare il catalogo con le tantissime diverse opzioni proposte da I Sogni di Matilde e scoprire le proposte anche per il resto della casa. Tra gli ospiti speciali e amici del brand toscano era presente la conduttrice Veronica Maya e l’influencer napoletana Lisa Di Maria accompagnata dalla sua piccola Patti accolte dal team di comunicazione Le Mille Me in romantici outfit Atelier Emé.

Il successo riscosso ieri a Napoli è stata una conferma per questo brand toscano il cui segno distintivo è rappresentato dalla possibilità di personalizzare quasi tutta la produzione, sia nelle dimensioni, sia nei colori, sia nelle finiture, con addirittura la possibilità di creare tessuti personalizzati con disegni o firme del cliente.