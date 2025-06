Dollaro torna a calare, anche Bowman aperta a taglio tassi Fed luglio

Roma, 23 giu. (askanews) – Brusco cambio di rotta del dollaro sul mercato dei cambi, la valuta statunitense torna a calare e l’euro rimbalza a 1,1537 sul biglietto verde dopo che la vicepresidente della Federal Reserve, Michelle Bawman si è a sua volta mostrata aperta all’ipotesi di un taglio ai tassi di interesse a luglio. Precedentemente il dollaro era in risalita, secondo vari analisti essendo tornato ad essere un porto sicuro per gli investitori nella fase di rinnovata tensione dopo l’attacco Usa venerdì scorso contro impianti di arricchimento dell’uranio dell’Iran, e l’euro era sceso fino a 1,1454.

Si profila intanto un direttorio della Fed più diviso, dopo le continue pressioni del presidente Usa Donald Trump per una riduzione del costo del danaro. Precedentemente, anche Christopher Waller si era mostrato favorevole a un taglio dei tassi a luglio.

Per parte sua la Bce invece appare orientata a mantenere lo status quo al Consiglio direttivo che si svolgerà il 24 luglio. Sempre oggi la presidente Christine Lagarde, in una audizione al Parlamento europeo, ha ripetuto la formula in cui mercati analisti avevano precedentemente letto un segnale di pausa: con l’ultimo taglio dei tassi “rieniamo che siamo in una buona posizione per navigare le attuali circostanze di incertezza”.

Il direttorio della Federal Reserve, il Fomc si terrà martedì 29 e mercoledì 30 luglio. (fonte immagine: Federal Reserve).