Domani ad Acerra preghiera per la pace in Ucraina: raccolta di aiuti umanitari

Domani, domenica 27 febbraio alle ore 17, ad Acerra (Napoli) nella parrocchia di San Pietro Apostolo si svolgerà un momento di preghiera per la pace in Ucraina. Il parroco, Raffaele Di Nardo, già da tre anni accoglie ogni domenica pomeriggio la folta comunità ucraina di fede cattolica della zona, che partecipa a una messa dedicata, celebrata da don Igor. Nell’occasione sarà rivolto un appello per la raccolta di aiuti umanitari, in particolare farmaci. L’iniziativa fa seguito a un messaggio dei giorni scorsi del vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, con il quale ha invitato i sacerdoti a inserire “un’intenzione di preghiera per la pace” nella Messa domenicale.