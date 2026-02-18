Domani al via HospitalitySud, ricerca Srm: Napoli, 15 milioni di presenze nel 2025, + 4% in un anno

Domani si accendono i riflettori sulla settima edizione di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero in programma giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alla Stazione Marittima di Napoli. Due giornate di confronto professionale tra aziende fornitrici di servizi e strutture ricettive: hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere e case vacanza.

L’evento, ideato e organizzato da Leader srl, propone 30 tra incontri e seminari con 100 relatori, oltre a un ampio salone espositivo con aziende attive in settori che spaziano dagli articoli di cortesia ai sistemi antincendio, dalla domotica alberghiera al food and beverage, fino a web marketing e tecnologie di gestione.

Apertura con la ricerca SRM sul ruolo di Napoli

La conferenza inaugurale, domani alle ore 10, si aprirà con i saluti dell’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e di Ugo Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud. Seguirà la presentazione dello studio “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese”, a cura di SRM – Centro Studi, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Interverranno Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, e Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania.

Nel corso dell’apertura è prevista la tavola rotonda “Il ruolo delle unicità territoriali nella costruzione dell’esperienza hospitality”, in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e provincia e con Adi Campania. Un confronto tra professionisti del contract arredo, albergatori e rappresentanti delle destinazioni turistiche della provincia di Napoli per condividere buone pratiche e affrontare le sfide del settore.

Parteciperanno esponenti di organizzazioni datoriali e associazioni professionali, tra cui rappresentanti di Confindustria Campania, Federalberghi Capri, Federalberghi Ischia e Procida, Federalberghi Campi Flegrei, Federalberghi Napoli e Federalberghi Costa del Vesuvio, oltre ai sindaci di Procida, Bacoli e Capri. Concluderà l’assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio. Invitato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Durante i lavori sarà conferito il Premio “Napoli per il turismo” a Salvatore Naldi, per la visione imprenditoriale sviluppata tra Napoli e Capri con il primo brand di una catena alberghiera e il rilancio di due alberghi storici dell’isola.

I numeri: 15 milioni di presenze e 20 milioni di visitatori

I dati che saranno illustrati da SRM fotografano una città in crescita. Nel 2025 Napoli ha registrato circa 15 milioni di presenze turistiche, +4% sull’anno precedente e un recupero del 106,1% rispetto al 2019. La città concentra il 68% delle presenze regionali, quota che sale al 75% considerando solo la componente estera.

Il 62% delle presenze è rappresentato da turisti stranieri, contro una media nazionale del 56%. Secondo le stime della Dmo Napoli, nell’ultimo anno i visitatori complessivi – inclusi escursionisti e crocieristi – hanno superato i 20 milioni, con una crescita del 45% nell’ultimo triennio.

La survey SRM 2025 evidenzia che il 38% delle imprese napoletane prevede nuovi investimenti nel prossimo triennio, percentuale che sale al 59% in presenza di incentivi o condizioni di mercato favorevoli. Le priorità: formazione del personale (punteggio medio 3,78 su 5 contro 3,45 nazionale), sostenibilità, pratiche ESG e digitalizzazione.

Nel 2024 in Campania si contano 10.721 laureati STEM, +28,1% rispetto al 2014: un segnale di rafforzamento del capitale umano a supporto dell’innovazione nel turismo.

La sfida indicata dallo studio è chiara: trasformare la crescita quantitativa in sviluppo qualitativo, puntando su destagionalizzazione, diversificazione dei flussi e sostenibilità ambientale e organizzativa.

Il programma del primo giorno

La giornata di domani sarà dedicata ai temi che stanno ridisegnando l’ospitalità. Alle 11.30 Aim Solutions presenterà “AI receptionist risponde al telefono con voce naturale in 6 lingue 24/7 e invia preventivi via email in automatico”, illustrando AiDA, agente digitale basato su intelligenza artificiale per l’automazione delle attività di informazione e prenotazione.

Alle 12.00 Blastness proporrà “Act like an OTA: le vendite dirette a un nuovo livello. AI applicata a pricing e booking journey”, con focus su dati, revenue management ed esperienza di prenotazione.

Alle 13.00 il convegno “Bioarchitettura, design e benessere: la forza attrattiva della sostenibilità”, a cura di Adi Campania e Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione di Napoli, approfondirà il rapporto tra progettazione sostenibile, materiali, impianti, illuminotecnica e design.

Nel pomeriggio spazio alla conferenza “Cultura dell’ospitalità e valorizzazione delle professionalità: un patrimonio da tutelare”, a cura di FiapOR Solidus Turismo. Seguirà la terza edizione del Premio “Castellano-Guglielmo”, dedicato ai migliori under 35 dell’ospitalità campana, in collaborazione con associazioni di categoria tra cui Ada, Aibes, Ais, Amira, Fic e Le Chiavi d’Oro Faipa.

Chiusura alle 17 con “Gli effetti positivi del turismo e prospettive di sviluppo”, a cura di Host Italia – sezione di Napoli.

Focus Sala, Bar e Cucina e accesso gratuito

Il Focus “Sala, Bar e Cucina” proporrà dimostrazioni, degustazioni e momenti formativi su caffè, galateo, food waste, mixology e sommellerie, con la partecipazione di Amira Napoli-Campania, Aibes Campania, Aicaf, Aifbm, Ais Campania-Napoli e Associazione Provinciale Cuochi Napoli.

HospitalitySud si svolgerà dalle 10 alle 19 con accesso gratuito per gli addetti ai lavori, previa registrazione anche tramite Eventbrite.

Patrocinano l’evento Regione Campania, Comune di Napoli, Unione Industriali Napoli, Federalberghi Campania e Confesercenti Napoli. Tra i partner ufficiali SRM e Blastness.