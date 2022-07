Domani al via il Premio Troisi diretto da Gino Rivieccio. Tra gli ospiti Greggio, Ale e Franz e Sandra Milo

Al via la XXII edizione del Premio Massimo Troisi diretta, quest’anno, dall’attore Gino Rivieccio: nella serata inaugurale (domani, martedì 12 luglio dalle ore 21 a Villa Bruno) si disputa la prima semifinale del concorso Miglior Attore Comico. Conclude la serata il concerto dei Super4 (gruppo vocale formato da Greg Rega, Sabba, Aurelio Fierro Jr. e Francesco Boccia), che proporrà, tra l’altro, un’antologia della grande canzone italiana degli anni ’60, ’70 e ’80.

Il premio è organizzato e promosso dalla Città di San Giorgio a Cremano e realizzata con un contributo della Regione Campania. Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che dà la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità, e competente, per l’ambito riconoscimento del Premio Massimo Troisi.

Tra gli ospiti in programma: Ezio Greggio, Ale e Franz, Gigi Finizio, Sandra Milo, Nathalie Caldonazzo, Ebbanesis, Vincenzo De Lucia. Conduce le serate Titta Masi. “Il Premio Massimo Troisi è ormai un’eccellenza tra le kermesse dedicate ai nuovi talenti comici – afferma il sindaco di San Giorgio Giorgio Zinno – . Anno dopo anno è diventato infatti, un evento sempre più prestigioso e la partnership con lo “Zelig” di Milano, il tempio della comicità italiana, ne è la prova. Abbiamo raddoppiato le giornate dedicate alle semifinali del Concorso “Miglior Attore Comico”, in quanto la competizione per vincere l’ambito trofeo si preannuncia molto vivace. Il Premio è riuscito, inoltre, ad imporsi negli anni come appuntamento di cultura e spettacolo incentrato su un variegato programma artistico-culturale che vedrà la partecipazione di protagonisti del cinema, del teatro, della musica, della letteratura e della televisione. Il tutto, sotto la direzione artistica di Gino Rivieccio nella magica atmosfera del parco di Villa Bruno. Un ringraziamento va sempre alla Regione Campania e al Presidente Vincenzo De Luca che anche quest’anno ha contribuito a sostenere il nostro Premio“.

L’ingresso alle serate della kermesse è gratuito ma è necessario esibire un invito che potrà essere ritirato dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso gli uffici comunali di Villa Bruno.

Link ufficiali: https://www.premiotroisi.org/; https://www.facebook.com/PremioMassimoTroisi/