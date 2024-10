Domani alla Sala Molière di Pozzuoli torna in scena Cristina Donadio con “Storiacce”

Domani, domenica 13 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, torna in scena Cristina Donadio con lo spettacolo “Storiacce”, tratto da “I figli degli altri” di Rosetta Cappelluccio, per la regia di Raffaele Di Florio. Sarà in scena con lei Maurizio Capone. Si apre così la nuova stagione 2024/2025 della Sala di Pozzuoli che quest’anno risponde al claim “Donne, Donne, eterni Dei” in quanto dedicata interamente ad attrici, autrici, registe e cantautrici.

Le risate dei bambini dovrebbero risuonare nei quartieri in cui abitano, le loro voci dovrebbero essere lo spartito della vita dei grandi, nei loro occhi si dovrebbe leggere l’anima, e invece ci sono piccoli uomini e piccole donne c silenziosi attraversano il mondo. Non ridono con il cuore e hanno lo sguardo coperto da un velo, vivono in un mondo senza musica e senza colori, ma sono i figli degli altri, di loro poco importa… «L’idea di questa messinscena – racconta Cristina Donadio – nasce dalla necessità che si fa largo nel cuore e nella mente degli artisti quando avvertono il dovere di raccontare quello che nessuno vorrebbe ascoltare. Frammenti di vite vissute e subite, storie di usi e di abusi…Storiacce, appunto».