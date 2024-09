Domani chiudono le iscrizioni per il “Musicante Award – Premio Pino Daniele”

Fino a domani, giovedì 19 settembre, sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Musicante Award – Premio Pino Daniele”, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti con conoscenze musicali professionali e un repertorio di opere originali un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. Per presentare la propria candidatura, gli artisti interessati possono compilare il form sul sito di Fondazione Pino Daniele Ets: www.fondazionepinodaniele.org/iscrizionemusicanteaward .

Il contest mira a scoprire e promuovere nuovi talenti nel panorama musicale, incoraggiando la fusione di generi e l’innovazione, in piena coerenza con l’eredità artistica e culturale lasciata da Pino Daniele. Il Musicante Award rappresenta un palcoscenico unico per i giovani artisti che desiderano portare avanti una carriera musicale, offrendo visibilità e occasioni di crescita professionale. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, conferendo il proprio patrocinio al contest promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets. Questo riconoscimento sottolinea ulteriormente il valore culturale e formativo del progetto, che si propone non solo di celebrare la musica, ma anche di stimolare l’innovazione e l’inclusione nel mondo artistico. Il Musicante Award – Premio Pino Daniele è il primo progetto ad essere stato riconosciuto con il sigillo “70/10 Anniversary”, un marchio distintivo presentato dalla Fondazione Pino Daniele Ets per riconoscere, valorizzare e promuovere tutte le iniziative del 2025 che celebreranno, con profondità e impegno, il grande Pino Daniele in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita.

Il sigillo “70/10 Anniversary” riveste un’importanza fondamentale, in quanto garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele. Questo marchio verrà assegnato esclusivamente a eventi, progetti e manifestazioni che, oltre a rendere omaggio alla memoria di Pino Daniele, rappresentino un valore significativo e un contributo rilevante alla sua eredità musicale e culturale.