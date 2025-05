Domani la Giornata Mondiale della Biodiversità, a Città della Scienza evento sul pianeta e le infinite specie

Secondo le più recenti ricerche, le specie conosciute sul pianeta Terra sarebbero all’incirca 1.8 milioni. Un numero già di per sé enorme, ma ancora basso se lo confrontiamo con quelle che si suppone esistano ma non sono state ancora classificate: dai 3 ai 10 milioni di specie ancora da scoprire. Sta di fatto che la biodiversità, cioè l’insieme di tutte le specie, è un patrimonio unico da salvaguardare e la primaria forma per farlo è sicuramente la conoscenza.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (che ricorre il 22 maggio) Città della Scienza intitola il weekend del 24 e 25 maggio “Un pianeta, infinite specie”.

Il fine settimana rientra all’interno dell’ampia programmazione del Maggio dei Monumenti 2025 del Comune di Napoli.

Saranno molteplici le attività interattive. Per i più piccoli (3-6 anni) “Darwin… Raccontaci una storia”, in collaborazione con Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza, permetterà di realizzare un albero evolutivo personalizzato dopo aver assistito ad una lettura animata sulla teoria darwiniana. Per i bambini (7-10 anni) “La cellula di Klimt” sarà un laboratorio basato sull’osservazione al microscopio di cellule animali e sulla personale “creazione” di una cellula. Per i ragazzi (10-13 anni) “Vulcani e Biodiversità” inviterà i partecipanti a costruire uno Stratovulcano per capirne meglio il legame con la biodiversità.

Per tutte le età sarà messo in scena “Artigli e denti da paura”, un science show che spiegherà gli adattamenti e le strutture sviluppate dai predatori per atterrire le loro prede.

Infine, solo sabato 24 maggio, “Mapematica” a cura del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, darà a tutti la possibilità di scoprire il sorprendente rapporto che la matematica può avere con alcune strutture presenti in natura, con particolare attenzione alla geometria degli alveari.

Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla rinnovata Mostra Insetti & Co., alla Mostra sui cambiamenti climatici “Antropocene” e gli spettacoli al Planetario.

Anche per questo fine settimana Città della Scienza offre un’importante opportunità per tutta la famiglia di esplorare la scienza in modo educativo e divertente.