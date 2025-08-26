Domani Meloni a Meeting di Rimini, prima volta da premier

Roma, 26 ago. (askanews) – Giorgia Meloni è attesa domani a Rimini, per la sua prima volta da presidente del Consiglio al Meeting di Comunione e Liberazione.

La premier è rientrata dalle ferie, trascorse tra la Grecia e la Puglia, con l”intermezzo’ del blitz a Washington per partecipare all’incontro alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

Meloni parlerà alle 12: al centro del suo intervento – è prevedibile – ci saranno i temi internazionali ma anche le questioni legate all’economia, in vista dell’avvio del cantiere per la prossima legge di bilancio. Probabile che la presidente del Consiglio tocchi anche i temi legati al Terzo settore, particolarmente sentiti dalla platea del Meeting. Il discorso di Meloni sarà introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Nel pomeriggio, alle 17.30, al Meeting interverrà anche il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (ma i due non si dovrebbero incrociare). Il leader della Lega parteciperà in un incontro su infrastrutture e “deserti” della modernità, insieme ad Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel; Stefano Antonio Donnarumma, Ad e Dg del Gruppo FS Italiane; Geronimo La Russa, presidente eletto ACI; Enrico Resmini, chief non regulated business officer ACEA e amministratore delegato a.Quantum.