Domani ‘Passione Live’ ad Acerra: sul palco Dario Sansone di Foja, Raiz, Zulù e tanti altri

Domani, venerdi 5 gennaio, presso Piazza Renella di Acerra (Na), alle ore 21.00 ad ingresso gratuito; di scena “Passione Live“, uno concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli); dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

I l nuovo capitolo di Passione Live nasce dal fatto che la nuova generazione di interpreti, così come la precedente (negli anni 80 e 90) è riuscita a far avvicinare i giovani alla canzone napoletana, classica e moderna, creando così uno spettacolo attuale ed unico, capace di stupire, emozionare e far divertire il pubblico.

Gli interpreti di questo nuovo appuntamento sono: Dario Sansone (Foja); Flo; Gnut; Irene Scarpato (Suonne d’Ajere); Maldestro; Roberto Colella (La Maschera); Simona Boo (99 Posse, Comoverao). Il gruppo di musicisti è formato da: Ernesto Nobili (Direzione musicale, Chitarre acustiche e Plettri); Caterina Bianco (Tastierista); Fofò Bruno (Chitarre elettriche); Gigi Scialdone (Basso) e Fredy Malfi (Batteria). La direzione artistica è curata da Federico Vacalebre e la produzione è di Arealive.

Passione Live ha rappresentato la Regione Campania all’Expo di Dubai 2020/2021 ed è stato l’evento di punta del Capodanno 2022 a Napoli.

Link ufficiali

https://www.arealive.it/artisti/passionelive/

https://www.facebook.com/passionelive/