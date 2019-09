Helsinki, 13 set. (AdnKronos) – “Conosco Paolo Gentiloni da quando era primo ministro, abbiamo avuto occasione di discutere ieri al seminario del nuovo collegio. Penso che lavoreremo in modo molto costruttivo insieme con spirito positivo. Ci incontreremo nel prossimo futuro per discutere in maggiore dettaglio la nostra cooperazione”. Lo dice il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a Helsinki a margine dell’Eurogruppo.