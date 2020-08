Domenica 30 a Sapri la consegna dei premi Pisacane: riconoscimenti per Gratteri e Segre

Si svolge domenica sera a Sapri (dalle ore 21,30 in località Santa Croce) la cerimonia di consegna del “Premio internazionale Carlo Pisacane”, promosso dalll’omonimo centro studi diretto da Alfonso Andria, e giunto alla venticinquesima edizione. Dopo gli interventi dei fondatori dell’iniziativa (i presidi Cesare Pifano e Corrado Limongi) e il saluto del sindaco Antonio Gentile, ci sarà il messaggio in video della senatrice a vita Liliana Segre (che riceverà il riconoscimento a Roma). Sarà quindi la volta della vedova di Angelo Vassallo, signora Angelina, il sindaco di Pollica, del quale quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa, e nel cui ricordo è stato istituito un Premio alla memoria,

Il Premio Pisacane sezione speciale è assegnato quest’anno a Antonio Mattone, editorialista del Mattino, portavoce della Comunità di Sant’Egidio della Campania, impegnato da oltre 15 anni nell’attività di volontariato in difficili realtà del mondo carcerario come Poggioreale e

Secondigliano. La sua testimonianza avrà per titolo: ”Il carcere e la sfida del cambiamento “. A ricevere il Premio Internazionale Carlo Pisacane 2020 sarà il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, da anni impegnato nella lotta al crimine organizzato. L’alto magistrato terrà una lectio dal titolo “Storia segreta della ‘Ndrangheta“.

Previsti interventi di Rocco Cantisani attore-dicitore; di Ciriaco Lombardi e Carmen Fusi che animeranno alcune scene da “La Spigolatrice di Sapri”. Infine, un recital di Piera Lombardi, suggestiva interprete di canti popolari, voce del Cilento.