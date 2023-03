Domenica a La Reggia Designer Outlet c’è il Fashion Festival: musica, intrattenimento e sconti

Una data da segnare sul calendario quella del 26 marzo 2023, che segna l’appuntamento imperdibile del Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet di Marcianise e negli altri centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Un happening speciale pensato per intrattenere tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccini. Una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, con una serie di attività coinvolgenti e offerte strepitose.

L’atmosfera di festa si propagherà all’interno di tutti Designer Outlet con orario prolungato: La Reggia sarà aperta eccezionalmente dalle 9:00 alle 21:00 con iniziative stimolanti e totalmente gratuite, trasformando ogni momento in un’esperienza entusiasmante da vivere insieme a tutta la famiglia.

Dalle maxi bolle di sapone al trucca bimbi, dai food truck con caramelle, lollipop, pop corn e zucchero filato alla distribuzione di gadget dedicati, dagli spettacoli artistici alle performance musicali live, per concludere in bellezza con gli aperitivi a ritmo di dj set, il tempo verrà scandito da un palinsesto ricco e variegato.

Le vie dei McArthurGlen Designer Outlet verranno popolate da animatori, artisti di strada, musicisti, ballerini e hostess, ma non solo, anche da unicorni e dinosauri, pronti a sorprendere e a strappare un sorriso ai bambini di tutte le età.

Non può certo mancare poi lo spazio per gli acquisti, e proprio per questo durante il Fashion Festival si potrà accedere a promozioni che prevedono sconti del 70% sul prezzo outlet, su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito.

Sul sito https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-la-reggia/ l’elenco completo dei brand aderenti e tutti i prodotti in promozione.

MCARTHURGLEN – ACCESSORI IN ARRIVO!

Nei Designer Outlet McArthurGlen le sorprese continuano anche dal 3 al 16 aprile, periodo in cui l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sugli accessori e dove le vetrine dei negozi dei centri saranno invase da mongolfiere in grado di fare sognare i consumatori. Imperdibile la possibilità di acquistare accessori delle migliori firme fino al 70% in meno o con extra sconti dedicati su accessori per la nuova stagione tra una selezione di brand aderenti. Protagonista assoluto è decisamente il colore, seguendo il trend imperante denominato DOPAMINE, ovvero la tendenza che vuole gli accessori declinati in tinte vibranti, energetiche e super accese.

Sarà possibile prenotare consulenze di Armocromia gratuite oppure rendere unici i propri accessori con personalizzazioni, incisioni o decorazioni realizzate in gazebo dedicati o all’interno di alcuni brand del centro. I consumatori potranno anche partecipare a sessioni dedicate su come prendersi cura degli accessori appena acquistati. In ogni centro verranno esposti dei props giganti da usare come photo corner per scattarsi foto memorabili e super instagrammabili.

Sul sito mcarthurglen.it l’elenco completo dei brand aderenti e tutti i prodotti scontati. La Reggia Designer Outlet sarà chiusa domenica 9 Aprile e aperta lunedì 10.

