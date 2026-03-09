Una domenica davanti alla tv: e la noia si trasforma in angoscia

Giornata strana, quella di ieri, sotto tutti i punti di vista. In Italia, dove il sole è stato, anche solo in parte, nascosto dalle nuvole, il colore che ha dominato a tutto campo, è stato il grigio. La tonalità di quel colore più marcata è stato possibile osservarla sul far della sera. Il motivo del fornire indicazioni in merito all’orario non è causato da altro se non dal cambio del contenuto delle varie salottate che ciascuna delle reti televisive, nelle ore pomeridiane, ospita e rovescia, di consueto, addosso al suo pubblico fedele e affezionato. Ciò è accaduto per quanti, nel pomeriggio, avessero fatto anche solo zapping con il telecomando.

In ognuna di quelle tribune era presente un maitre à penser o sedicente tale. I più di loro, con sicumera disarmante, hanno discettato di questo e quell’altro mondo, con buona insistenza sulle ripercussioni di quanto sta accadendo in Medio Oriente sulla routine quotidiana tanto del metallurgico di Taranto quanto della parrucchiera di Treviso. Nel giro di pochi minuti ciascuno di quei programmi ha fatto si che i relativi palinsesti riuscissero a trasformare le ore in cui erano in onda da soporifere a più che angoscianti. È stato l’andamento del prezzo del petrolio e le ripercussioni sul bilancio delle aziende e delle famiglie a dominare la scena. Già ieri le conclusioni sono apparse drammatiche, autorizzando oggi quanti seguono la vicenda in osservazione a qualificarle tragiche. Questa mattina il livello già record del prezzo del greggio ha superato, fin dalle prime ore, la soglia dei cento dollari al barile, quando ieri veniva data quella di novanta come punizione divina. Che aggiungere se non che il mondo sta andando a rotoli? Niente altro che, se la Terra fosse un tram, la quasi totalità degli abitanti-passeggeri si starebbe dando da fare per prepararsi a scendere alla prossima fermata, prima che sia troppo tardi.