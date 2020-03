Domenico Arcuri commissario per l’emergenza Coronavirus

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia la nomina di Domenico Arcuri a “commissario delegato per rafforzare la risposta delle strutture ospedaliere” nell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Arcuri, spiega Conte, avrà ampi poteri di deroga, lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Avrà anche il potere di creare e impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e sopperire alle carenze sin qui riscontrate.