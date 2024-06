“Al servizio dei territori e per favorire la crescita. È per me un grande onore ricevere questa nomina nella Consulta che ha l’opportunità di aggregare capacità e competenze di sette Fondazioni del Sud Italia, per condividere e raggiungere obiettivi significativi”. Cosi Domenico Credendino nuovo coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine Bancaria del Sud.

“I Presidenti delle Fondazioni di origine bancaria della Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania mi hanno eletto all’unanimità, un onore. Affronto questa grande sfida con entusiasmo e fiducia” aggiunge Credendino, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

“Metteremo insieme le buone pratiche, faremo rete rispetto ai progetti, intercetteremo opportunità nazionali ed europee. Nel Sud grandi margini di crescita e noi saremo strumento per associazioni, strat up, imprese” conclude.