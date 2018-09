Domenico De Crescenzo coordinatore per il Sud di Confetra

Oggi a Napoli, nell’ambito della manifestazione Napoli Shipping Week 2018, presieduto dal direttore generale Confetra, Ivano Russo, si è tenuto il primo incontro tra i rappresentanti per il Sud delle Federazioni nazionali e delle associazioni territoriali aderenti a Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, per la costituzione ufficiale del coordinamento confederale per il Mezzogiorno e la nomina del suo coordinatore nella persona di Domenico De Crescenzo, delegato Fedespedi. ”Ringrazio per l’incarico ricevuto – dichiara Domenico De Crescenzo – è molto importante l’impegno a collaborare da parte di tutte le articolazioni confederali già presenti sul territorio insieme alle più importanti aziende dei settori rappresentati affinché una rappresentanza unitaria possa esporre al meglio le istanze del settore alle istituzioni”. Oggi all’iniziativa, presieduta dal direttore generale Confetra Ivano Russo, hanno aderito le Associazioni di Campania, Puglia e Sicilia oltre ai rappresentanti di spedizionieri, autotrasportatori, magazzini generali, operatori portuali, terminalisti, doganalisti, operatori ferroviari e agenti marittimi. “E’ stato un appuntamento che come auspicavamo – sottolinea De Crescenzo – ha coinvolto, oltre ovviamente alle nostre Territoriali presenti al Sud, anche le articolazioni organizzative locali delle Federazioni nazionali aderenti al sistema confederale, unitamente a personalità ed imprenditori associati alle nostre organizzazioni a livello nazionale ma operanti nelle regioni meridionali”.