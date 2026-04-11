Domenico Esposito: la qualità della vita come leva di sviluppo per territori e società

In un tempo segnato da fragilità sociali, divari territoriali, crisi dei riferimenti pubblici e crescente complessità geopolitica, il tema della qualità della vita torna a proporsi non come argomento marginale, ma come questione centrale per lo sviluppo. È su questo terreno che si colloca il lavoro di Domenico Esposito, autore, analista e presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita.

Il suo percorso si distingue per un approccio multidisciplinare che mette in relazione persona, territorio, paesaggio, economia, servizi, coesione sociale e scenari geopolitici. Al centro vi è una convinzione precisa: non esiste sviluppo solido se non migliora la vita concreta delle persone, non esiste competitività duratura se i territori restano fragili, e non esiste crescita equilibrata se il benessere collettivo viene considerato un effetto secondario e non una finalità strategica.

Da questa impostazione nasce l’elaborazione dell’Ideologia della Qualità della Vita, una chiave di lettura che interpreta la qualità della vita come criterio di orientamento delle politiche pubbliche, della rigenerazione urbana, della programmazione territoriale e delle scelte economiche. In questa visione, il benessere non coincide soltanto con il reddito o con singoli indicatori statistici, ma con l’equilibrio tra salute, vivibilità, servizi, sicurezza, paesaggio, opportunità, relazioni sociali e prospettiva futura.

La riflessione di Esposito ha toccato negli anni temi diversi ma strettamente collegati: la rigenerazione urbana, la tutela del paesaggio, la prossimità dei servizi, il rapporto tra qualità della vita e competitività territoriale, la questione meridionale, la frattura Nord-Sud, fino agli effetti che le grandi dinamiche geoeconomiche e geopolitiche producono sulla vita quotidiana delle comunità.

Uno dei punti più interessanti del suo lavoro è il tentativo di superare la tradizionale separazione tra benessere sociale e sviluppo economico. In questa direzione si colloca anche l’idea dell’Effetto Domino della Crescita del Benessere, secondo cui investimenti pubblici mirati, se orientati alla qualità della vita, possono attivare ricadute economiche, sociali e reputazionali capaci di rafforzare territori, attrattività e fiducia collettiva. In altri termini, la qualità della vita non viene vista come costo, ma come infrastruttura strategica della crescita.

Accanto alla dimensione territoriale, Esposito ha esteso la sua analisi anche agli scenari internazionali, leggendo crisi energetiche, conflitti, debito, tensioni tra potenze e instabilità geopolitiche anche in funzione del loro impatto su cittadini, territori, filiere economiche e sistemi locali. È qui che il suo approccio tenta di connettere livello micro e livello macro, Napoli e il Mezzogiorno con l’Italia e il quadro globale.

Il tratto distintivo del suo percorso è proprio questa ricerca di connessione tra pensiero e proposta, tra analisi e applicazione, tra dimensione umana e visione sistemica. In un’epoca in cui le disuguaglianze territoriali, le fragilità urbane e la perdita di orizzonte collettivo incidono sulla tenuta sociale ed economica del Paese, la qualità della vita viene da lui proposta come criterio non solo etico, ma anche strategico.

Domenico Esposito si muove così come una figura di analisi e proposta che prova a riportare al centro del dibattito pubblico una domanda essenziale: come trasformare il benessere delle persone, la vivibilità dei territori e la qualità dei contesti sociali in una vera leva di sviluppo, stabilità e futuro.