Domenico Galia confermato alla presidenza di Confimi Industria Digitale

Confimi Industria Digitale ha rinnovato i propri organi e ha rieletto all’unanimità alla carica di Presidente per un altro mandato l’imprenditore Domenico Galia.

Rinnovata anche la Giunta di presidenza, che vede alcune conferme e altre nuove nomine: eletti Vicepresidente vicario Massimiliano Destefanis (Confimi Vicenza) e Vicepresidente Enrico Meroni (Confimi Monza-Brianza), tra i componenti invece Nicola Pavesi (Confimi Bergamo); Marco Piccolino (Confimi Bergamo); Cristian Sanson (Confimi Piemonte) e Giovanni Pizzoli (Confimi Verona).

“I prossimi quattro anni – ha dichiarato il presidente Galia ringraziando i colleghi per la fiducia dimostrata nel confermarlo alla guida della Categoria – ci vedranno impegnati nell’aiutare le piccole e medie imprese manifatturiere e i rispettivi addetti ad affrontare la difficile sfida posta dalle tecnologie digitali emergenti, in particolare quella dell’Intelligenza Artificiale in quanto, scenari così complessi, non si possono affrontare da soli e la nostra Categoria ha il dovere di impegnarsi affinché tali cambiamenti dirompenti non abbiano un impatto negativo sulla nostra economia e società”.

Alla riunione del Consiglio Generale ha partecipato in rappresentanza di Confimi Industria il Vicepresidente Sergio Ventricelli.