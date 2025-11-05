Domenico Lombardi nuovo a.d. del Fondo Italiano d’Investimento

L’assemblea di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2025-2028. Il nuovo Cda è composto da Barbara Poggiali, confermata presidente e Domenico Lombardi, a cui è stata conferita la carica di amministratore delegato e di direttore generale.

Eletti consiglieri: