Domenico Lombardi nuovo a.d. del Fondo Italiano d’Investimento

L’assemblea di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2025-2028. Il nuovo Cda è composto da Barbara Poggiali, confermata presidente e Domenico Lombardi, a cui è stata conferita la carica di amministratore delegato e di direttore generale.

Eletti consiglieri:

  • Sabrina Coletti,
  • Piero Cucunato (consigliere indipendente),
  • Paolo Fabris de Fabris (consigliere indipendente),
  • Francesca Fonzi,
  • Katia Franchitto (consigliere indipendente),
  • Emilio Giorgi (consigliere indipendente),
  • Stefania Godoli,
  • Elio Lolla (consigliere indipendente),
  • Giorgio Piazza,
  • Marco Elio Rottigni,
  • Costanza Scarsi.

