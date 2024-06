Domenico Minniti nominato direttore sanitario di Azienda Zero Calabria

Il commissario straordinario di Azienda Zero Calabria, Gandolfo Miserendino, dopo aver valutato i diversi curricula pervenuti a conclusione della manifestazione di interesse, ha nominato Domenico Minniti come direttore sanitario dell’ente di gestione della sanità regionale. Nato a Napoli 63 anni fa ma cresciuto a Reggio Calabria, Domenico Minniti è un anestesista-rianimatore e per la sua competenza in materia di Emergenza-Urgenza, ha maturato diverse e importanti esperienze professionali negli enti sanitari calabresi.