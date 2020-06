Domenico Parisi presidente provinciale del movimento “Noi campani”

“Accolgo con grande soddisfazione questa nuova sfida e ringrazio l’onorevole Mastella per l’attenzione riservata alla mia persona”. Così Domenico Parisi, sindaco di Limatola (Benevento) e consigliere provinciale, appena designato nel ruolo di presidente provinciale di “Noi campani”. “Abbraccio con entusiasmo questa nuova esperienza perché essa nasce dal territorio. Nasce dall’ascolto attento e diretto delle istanze delle Comunità. Territorio e Comunità che sono le mie bandiere ed in nome delle quali non ho esitato a mettere in discussione ruoli e posizioni anche personali.