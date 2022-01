Domenico Ruggiero è il nuovo amministratore unico di Asìa

Domenico Ruggiero sarà l’amministratore unico di Asìa. Lo ha deciso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ufficializzando la nomina dell’attuale direttore tecnico di Sapna alla guida dell’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune. La nomina di Ruggiero è stata ratificata durante l’assemblea dei soci di oggi pomeriggio a Palazzo San Giacomo. Nel corso dell’assemblea sono state formalizzate le dimissioni dell’intero Cda di Asìa, il presidente Maria De Marco, e i consiglieri Claudio Crivaro e Daniele Fortini. Il sindaco Manfredi e l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso hanno ringraziato i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha poi provveduto alla nomina dell’ingegnere Ruggiero, al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica per i suoi riflessi su salute e ambiente nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione.