Domo Export Consulting e IRVAT, intesa per portare l’agroalimentare campano nel mondo

IRVAT, organismo associativo di soli enti pubblici, e Domo Export Consulting, società di Consulenza & Formazione export, hanno siglato un importante protocollo operativo che consentirà una forte sinergia in materia di internazionalizzazione nell’ambito delle rispettive attività, a beneficio delle imprese agroalimentari campane.

L’agroalimentare campano rappresenta un’eccellenza del territorio e dell’intero Paese, la cui richiesta sui mercati esteri è in continua crescita. La collaborazione tra IRVAT e Domo Export Consulting diventa oggi strategica per creare nuovi strumenti e valorizzare quelli già in essere, unendo expertise e competenze a favore delle imprese di settore che vogliano affacciarsi sui mercati esteri o rafforzare la loro presenza.

Ciro Costagliola, presidente dell’IRVAT, e Donato Montanino, founder di Domo Export Consulting, hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra le parti. “La collaborazione tra IRVAT e Domo Export Consulting – ha dichiarato Costagliola – aprirà nuove opportunità per le imprese agroalimentari campane, offrendo loro un supporto tangibile per l’ingresso sui mercati internazionali e la valorizzazione delle loro produzioni a livello internazionale”.

“La formazione e l’informazione sono alla base di ogni processo di internazionalizzazione – ha aggiunto Montanino – per questo, la prima attività congiunta che abbiamo previsto sono una serie di incontri di approfondimento con le aziende sui temi dell’export, sui mercati e sulle opportunità di business anche legate ai finanziamenti regionali e nazionali”.

L’IRVAT, fondato nel 1975 e con sede a Caserta nella prestigiosa villa Vitrone, svolge attività nella promozione, ricerca e formazione per le produzioni agroalimentari campane. Ha sviluppato progetti di tracciabilità, attraverso la costituzione di partenariati e la realizzazione di una piattaforma per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi agro-alimentari, artigianali, manifatturieri. Domo Export Consulting, con sede a Pomigliano d’Arco, Milano e Dubai, supporta le aziende in tutte le fasi del percorso di internazionalizzazione attraverso la definizione di strategie su misura: dalla scelta del target, alle visite ai potenziali partner esteri, alla stesura di accordi commerciali, alla partecipazione di fiere internazionali, alla formazione delle risorse interne dell’ufficio export, individuando anche misure di finanza agevolata a supporto del progetto export aziendale.

La partnership tra IRVAT e Domo Export Consulting garantisce nuovo impulso per la promozione dell’eccellenza del comparto agroalimentare campano sui mercati internazionali, mettendo a disposizione delle imprese le competenze, l’expertise e gli strumenti necessari per realizzare i loro obiettivi di crescita e successo.