Dompé (Comitato Leonardo): Le Pmi investano in tecnologia, soltanto così si conquistano i mercati esteri

Far conoscere e valorizzare l’innovazione tecnologica italiana, sempre più apprezzata a livello internazionale. Questo l’obiettivo della giornata che il Comitato Leonardo ha organizzato al Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo, alla presenza del viceministro Valentino Valentini e di alcune tra le 82 realtà residenti del campus, diventato un punto di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del trasferimento tecnologico. La presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy è stata l’occasione, infatti, per toccare con mano l’attività svolta da Brembo, dall’Istituto Mario Negri, dal JOiiNT LAB, il laboratorio congiunto tra IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) e Consorzio Intellimech. “Questa visita rappresenta una straordinaria occasione per testimoniare come innovazione, ricerca e visione industriale possano coniugarsi per dare forma concreta all’eccellenza italiana – ha commentato Sergio Dompé, presidente del Comitato Leonardo -. Il Kilometro Rosso è un esempio emblematico di come il Made in Italy non sia solo tradizione, ma anche capacità di anticipare il futuro, investendo nelle competenze, nella tecnologia e nella sostenibilità. Come Comitato Leonardo siamo orgogliosi di valorizzare queste realtà che portano il nome dell’Italia nel mondo con grande autorevolezza”.

Per Valentin “Kilometro Rosso è un esempio concreto della strada da seguire per tutelare e far crescere sempre il nostro Made in Italy: un centro in cui la ricerca si incontra con le imprese. Il Made in Italy è simbolo del successo italiano, ma non dobbiamo mai restare fermi ad ammirarci. Deve essere una missione, un impegno quotidiano in cui unire la cultura e la tradizione del saper fare si fondono con l’innovazione. La tecnologia e l’Intelligenza artificiale non devono fare paura ma devono essere strumenti da usare al servizio della competitività. Questo è l’impegno del governo”. “In Brembo l’innovazione è da sempre il motore della nostra crescita – ha commentato il presidente esecutivo della società Matteo Tiraboschi –. È grazie a questo impegno costante nella ricerca e nello sviluppo che abbiamo potuto consolidare la nostra leadership e guardare con ambizione oltre i confini italiani. La recente acquisizione di Öhlins, eccellenza svedese nelle sospensioni, conferma la volontà del Gruppo di crescere nel mondo, portando competenze, visione e tecnologia nei centri strategici dell’innovazione globale”.

“Il laboratorio congiunto tra IIT e Intellimech ci ha permesso di avvicinare concretamente il mondo della ricerca a quello dell’industria – ha affermato Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia -: nel JOiiNT LAB, ricercatori e aziende collaborano fianco a fianco per affrontare le grandi sfide contemporanee della robotica e dell’intelligenza artificiale, generando innovazioni tangibili che si traducono in brevetti e nuove imprese. L’IIT è nato con l’obiettivo preciso di incidere positivamente sul tessuto economico e produttivo del Paese, e il lavoro svolto qui dimostra chiaramente l’efficacia del nostro modello, confermandoci come motore strategico dell’innovazione italiana”.

Per Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, “il Kilometro Rosso rappresenta un contesto unico in cui scienza, tecnologia e impresa si incontrano in modo sinergico. È il luogo ideale per sviluppare progetti di ricerca multidisciplinari, capaci di generare un impatto concreto. Qui, la collaborazione tra competenze diverse diventa motore di innovazione e progresso; per il nostro Istituto questo vuol dire avere una ricaduta significativa sulla salute degli ammalati. Far parte di questo ecosistema è una straordinaria opportunità”. E Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso: “È per noi un privilegio poter mostrare ai membri del Comitato Leonardo il lavoro che svolge il Kilometro Rosso ogni giorno. Collegare imprese e ricerca è una missione delicata e fonte di enorme arricchimento per il territorio e per il Paese. I parchi scientifici nel mondo sono una rete interconnessa fonte di talenti e competenze, che il nostro paese e l’intera Europa dovrebbero valorizzare maggiormente, a partire da un riconoscimento sul piano normativo, affinché possano svolgere il loro ruolo come elementi organici di una filiera organizzata. A questo fine abbiamo presentato un White Paper con delle proposte concrete ai policymakers. Un sincero ringraziamento agli ospiti, al Presidente Dompè e al Viceministro Valentini per l’attenzione che hanno dedicato a queste nostre attività”.

Alla visita hanno preso parte le aziende del Comitato Leonardo: Italferr, Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Dompé farmaceutici, Acetificio Marcello de Nigris, Zambon, Miles Manifattura, René Caovilla, Catta 27 e Gruppo MAIRE, Casa Vinicola Zonin.