Don Armando Nugnes ai vertici del Vaticano: sarà rettore del Seminario “de Propaganda Fide”

Don Armando Nugnes nominato rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma, il Seminario Maggiore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, costituto in Roma da Papa Urbano VIII con la Bolla “Immortalis Dei Filius” del 1° agosto 1627. La nomina del sacerdote della Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa è arrivata oggi ad opera del Cardinale Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Nugnes subentrerà nel suo nuovo incarico dal 1° settembre. Nato a Napoli il 30 maggio 1979 ed è presbitero della diocesi di Aversa dal 2008. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II, ha iniziato il percorso formativo presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo – Napoli, conseguendo il Baccalaureato in Teologia presso la Sezione “San Luigi” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.