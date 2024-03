Don Ciotti “Serve una legge che tuteli le donne ricercate dai clan”

ROMA (ITALPRESS) – “È un bel segno vedere tutti i ministri qui, hanno firmato un protocollo e speriamo che possa attualizzarsi ma non si è parlato a sufficienza della parte piùimportante: a seguire queste situazioni è stata sempre le associazioni che si sono fatte carico di situazioni scomode. I protocolli vanno bene ma chiediamo una legge che tuteli le donneche vengono ricercate dai clan, chiedono il cambio anagrafico, di poter andare a lavorare e mandare i figli a scuola senza essere ricercate dai clan. Non sono collaboratrici, non sono testimoni, sono delle persone che si ribellano ai loro clan”. Lo ha detto don Luigi Ciotti di Libera.

